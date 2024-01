Kultuuripreemiad ootavad välja jagamist

Aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on leidnud laiemat kandepinda maakonnas või üle Eesti ja ta on määratlenud ennast Järvamaa taustaga. Tema tegevuste kaudu on kaasatud kohalikud elanikud, loodud on kogukonda arendavad väärtused (huvitegevus, ajaloo- ja kultuuripärandit talletavad tegevused, näitused, ühistegevus). Eesmärk on tõsta inimeste kultuuriteadlikkust ja laiendada silmaringi. Anda edasi teadmisi ja oskusi, mis suurendavad kogukonna ühishuvi. Kultuuriüritus on kaasanud kogu maakonna ja loonud hea kuvandi laiemalt. Kultuurielu edenduse kaudu on Järvamaa elanikele ja külastajatele loodud võimalus saada osa kohalikust kultuuripärandist.