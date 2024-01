Ilm läheb taas krõbedaks ja teed muutuvad jäiseks

Öösel on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, hommikul ka lund. Kohati võib olla udu. Puhub loodetuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, hommikul langeb Ida-Eestis kuni -3 kraadini.

Peipsi järvel puhub loodetuul 4-9, puhanguti kuni 14, hommikul tugevneb puhanguti 17 m/s. Kohati sajab lörtsi ja vihma, hommikul lund. Nähtavus on mõõdukas või hea, võib olla udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +1 kraadi, hommikul langeb -1 kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund. Puhub valdavalt põhjatuul 6-11, puhanguti 16, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18, ennelõunal Virumaa rannikul kuni 21 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Külma on 2-8 kraadi. Teed muutuvad jäiseks!