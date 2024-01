Järvamaal panustatakse kõvasti turimistöösse

Alates jaanuarist 2023 alustas tööd Kesk-Eesti DMO (Kesk-Eesti turismiarendusorganisatsioon), mille koosseisus on ka Visit Järva. Kesk-Eesti DMO on Viljandimaal, Järvamaal, Tõrva vallas ja Põltsamaa vallas turismi arendamiseks loodud koostööformaat. Aasta alguses kinnitati Järvamaa turismistrateegiline tegevuskava aastani 2030, seades selge suuna piirkonna turismi arendamiseks.

Jaanuaris andis roheliste sihtkohtade ülemaailmne võrgustik Green Destinations teada, et Kirna tulbiväljade kohta esitatud edulugu on maailma viie parima kogukonnaloo hulgas. Augustis esitati uus edulugu Türi kogukonnamajast ning septembris selgus, et Järvamaalt lähetatud edulugu oli taas maailmas TOP 100 hulgas.