Tammsaare kirjanduspreemia laureaat selgub üheksa nominendi seast

Velitschinsky tunnistas, et sel aastal seisab žüriil ees kõige keerulisem valik. „Kui vaatate nominentide nimekirja, on selles nii Viivi Luik, Rein Raud kui ka debütant, poliitik Sven Mikser ja oma teise luulekogu ilmutanud Kuu Elina," ütles Velitschinsky. „Teosed pole väga mahukad, kuid väga elulised ja aktuaalsed vaatamata sellele, et mõne raamatu tegevus toimub eelmise sajandi alguses. Esindatud on ka Ukraina teema, aga ei räägita otseselt sõjast, vaid kuidas põgenikud tavaelus hakkama saavad. Üle pika aja on nomintide seas ka üks noortele kirjutatud raamat, Marek Liinevi „Raske on olla inimene". Teos räägib taas sõjast, aga seekord stiilis mis-oleks-kui… sõda toimuks Eestis just praegu, nagu see on Ukrainas. Fantaasia, aga väga tõetruu."