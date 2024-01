Öised kohvikud avavad end suuresti Türi vallas

Nii oli Gudinasele kui südameasi kutsuda ellu sündmus „ÖÖÖÖkohvikute kolmapäevad", mil 10. jaanuarist kuni 28. veebruarini on iga kuu neljal kolmapäeval avatud üks maakonna söögikohtadest öökohvikuna, see tähendab õhtust saab süüa kella 19st kuni 23ni.

Kuigi ÖÖÖÖkohvikutesse on soovitav tulek ette broneerida, on oodatud ka nö tänavalt tulijad.

Gudinas märkis, et vaatamata hilisele ajale on öökohvikutesse oodatud tulema kogu perega. Ta on seda meelt, et lapsedki võivad koos vanematega saada osa nii heast toidust kui ka meelelahutusest. „Toitlustamisel olen korraldajana palunud kõikidel peakokkadel arvestada ka laste soovidega," täpsustas ta.