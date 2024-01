Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp andis teada, et kokku oli neis 1166 külastust ja vereannetusi tehti 1044, mis tegi keskmiseks vereloovutuseks 58 annetust ühe sõidu kohta. 2022. aastal keskmine loovutuste arv 53.

„Rõõmustav on ka see doonorlusega alustas 52 järvakat (2022- aastal oli neid 38). Järvamaa doonoreid saame jätkuvalt kiita ja tänada lojaalsuse ning suur südame eest, teie panus abivajajatele on hindamatu,” lisas ta. „Järvakate „suur süda“ tuli eriti hästi esile 2023. aasta Paide viimasel doonoripäeval, 27. detsembril, kus verd soovis annetada lausa 100 doonorit. Olge terved!”