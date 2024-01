Nädalavahetus toob kaasa pakase

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Rannikualadel on pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 3-9, öö hakul rannikul ida- ja kirdetuul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde, hommikul tugevneb rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 13-19, Ida-Eestis kohati kuni 22 kraadi, saartel ja paiguti rannikul 5-12 kraadi.