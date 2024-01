Võiks arvata, et 2024. aastaks pole Järvamaal enam poode, kus alkoholi alaealistele müümisse suhtutaks leigelt, aga nii see ei ole. Kui noored kibelevad keelatud kaupa kätte saama ja müüja nende vanust seejuures ei kontrolli, siis ongi tulemus käes.

Olgu tegemist anonüümsete vihjete, kontrolltehingute või katseostudega, on ühe Paide toidupoe kohta nii politseinikele kui ka omavalitsuse ametnikele tulnud vihjeid, et dokumentide alusel tehtav vanusekontroll on seal hõre ja alaealised saavad lihtsasti kätte nii alkoholi kui ka tubakatooteid.