SUPERKIIRE TEENINDUS ⟩ Paides dokumentide taotlemine käib olematu ajaga

Eesti kodanikud esitasid 2023. aastal kokku 313 493 dokumenditaotlust, neist 61% PPA iseteeninduse kaudu. Aktiivseimad iseteeninduse kasutajad elavad jätkuvalt Tartumaal (70%) ja Harjumaal (68%). „Kui 2021. aastal kasutas iseteenindust alla poole kodanikest, siis nüüd on heameel tõdeda, et Eestis pole ühtegi maakonda, kus iseteeninduse kasutamine on alla 50%,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.