Tarbja järvel saab sõita kella 10.00-18.00. Rada on 2,6 kilomeetrit pikk ja 12-15 meetrit lai. Korraldajate hinanngul on tegemist kiire raajaga ning sõita saab nii piigiga kui ka tavarehviga. Avatud on ka Roosna-Alliku ja Kihli jäärajad.