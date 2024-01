Järvamaa enamus suusaradu on saanud värske hoolduse

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus saab kiidelda 30 sentimeetri paksuse lumekihiga ning äsja on kõik rajad hoolduse saanud.

Avatud suusaradu on Albus kaks: kolm ja viis kilomeetrit. Sõita saab ka kuni Presidendirajani.

Türi Tolli metsa rajad said hooldatud eile hommikul ning rajameistri hinnangul on olud suurepärased. Sees on nii klassika- kui ka uisutehnika rajad.