Kuulutuses on kirjas, et hoones on kasuliku pinda 186,3 m². Esimesel korrusel asuvad: saal 102,3 m², kolm ametiruum suurusega 8,5, 24,1 ja 27,3 m², kaks koda (8,3 m²; 2,0 m²), kilbiruum 5,5 m², panipaik 1,5 m², kaks WC-d ja köök suurusega 7,4 m².