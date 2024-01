Enamus Eesti elanikest liigub vähem kui tervise tugevdamiseks on vajalik

“Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel tervise säilitamiseks liikuda vähemalt 2,5-5 tundi nädalas mõõduka intensiivsusega või vähemalt 1,25-2,5 tundi nädalas tugeva intensiivsusega. Näiteks kui tegeleda liikumisharrastusega viis korda nädalas 30 minutit korraga, teeb see kokku 2,5 tundi. Kui tegeleda liikumisharrastusega kolm korda nädalas 20 minutit korraga, jääb see soovitusest allapoole,” ütles Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusnõunik ja treener Henek Tomson. “Tervise tugevdamiseks soovitab WHO liikuda nädalas üle 5 tunni mõõduka või üle 2,5 tunni kõrge intensiivsusega. Liikumisaktiivsuse uuring näitas, et enamus meie elanikkonnast ei liigu piisavalt selleks, et oma tervist hoida ja tugevdada,” lisas Tomson.