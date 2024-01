Paide ralli kuulub järjekordsesse tähtsasse sarja

“Balti mere meistrivõistlused on sõitjatele hea võimalus panna end mõistlike kuludega rahvusvahelises konkurentsis proovile. Sarja etapid ei toimu ühestki osalevast riigist vaadatuna geograafiliselt kaugel, kuid peetakse erineva iseloomuga teedel ja kõrgel sportlikul tasemel,” rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Emilia Abel. “Kaks Balti mere sarja osavõistlust, Länsirannikon ralli Soomes ja Paide ralli, kattuvad seekord Eesti meistrivõistluste etappidega. Küllap annab see mõnelegi Eesti sõitjale idee teha kaasa kogu Balti mere sari. Pealegi tuleb Eestil kaitsta mullust rahvuste karika esikohta.”

Abel lisas, et huvi Balti mere meistrivõistluste kohta on suur. “Võistlejad küsisid juba eelmise hooaja lõpus, kas sari jätkub ja millised rallid sinna kuuluvad. Igal juhul läks esimene hooaeg korda ja usun, et 2024. aasta tuleb veel edukam.”