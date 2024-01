Kaksikõed Kaasikud näitasid end Skandinaavia karikasarjas

Peakorraldaja Kristjan Külm sõnas, et on väga rõõmustav näha Eestis niivõrd tipptasemel sportlasi. "Skandinaavia sportlaste jaoks on karikasari peamine võimalus MK-etappidele kvalifitseerumiseks. Kuna suurriikidel on tasemel sportlasi palju, aga koondislaste hulk piiratud, siis oligi näha Otepääl võistlemas suusatajaid, kes sõidavad MK-sarjas sageli top 15 kohtade peal," selgitas Külm võistluse tagamaid. (JT)