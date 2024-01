Elisa rikastas mullu 100 tugijaama tulevikukindlate akude ja nutika AI-juhtimissüsteemiga

2024. aastal paigaldatakse akud veel hulga tugijaamade juurde, kusjuures esimesed paigaldusvalmis akud on juba laos ootamas. “Jätkame investeeringuid tuleviku- ja töökindlama ning puhtama sidevõrgu loomisesse. Sidudes kokku nutikad digilahendused ja tulevikukindlad tehnoloogiad on võimalik märkimisväärselt parandada võrgu töökindlust ka kõige keerulisemates tingimustes, samas tagades, et võrku hoitakse alati töös kõiki jätkusuutlikkuse põhimõtteid arvestades,” lisas Elisa tehnoloogiaüksuse juht, juhatuse liige Toomas Polli.

Niisamuti jälgib süsteem alaliselt elektrivõrgus toimuvat ja akude laetustaset, pakkudes tugijaamadele voolu just sellest allikast, mis on konkreetsel hetkel kõige mõistlikum. Näiteks kui elektri hind on konkreetsel hetkel kõrge, aga akud on varem soodsamat energiat täis laetud, kasutatakse mastide töös hoidmiseks just seda. Seejuures on aga akudes alati tagatud piisav reserv, et hoida tugijaamad piisavat aega töös ka ootamatute voolukatkestuste korral.