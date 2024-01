Türi õpetaja pälvis naabermaakonna tunnustuse

Türi ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ütles, et Kaarel Kallas on nende majas tööl olnud kooli algusaegadest saati ning spordi valdkonnas vaieldamatult kooli hing. "Lisaks kehalise kasvatuse tundidele annab ta ka spordi valikkursust ning korraldab kooli spordsiüritusi. Ta on suuresti ka eestvedajaks ja innustajaks õpilaste spordivõistlustel osalemise," märkis ta.