75 protsenti tööandjaist on hädas sobivate inimeste leidmisega

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 40 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on alanud, ehk tänavuse esimese kvartali värbamisplaanid ning tööturuootused. Globaalsetes värbamiskavatsustes võib märgata majandus-poliitilist mõju ettevõtete tulevikuhinnangutele. 54 protsenti tööandjatest ütleb, et peab tehnilisi oskusi arendama, et rohepöördega sammu pidada. Globaalselt on suurim värbamisvajadus jätkuvalt infotehnoloogia- ja finantsvallas, samuti on keeruline leida insenere. Pisut madalamaid värbamiskavatsusi märgivad üleilmselt ettevõtted hetkel tootmise ja logistika valdkonnas.