Viru-Maratoni rada on täies pikkuses sõidetav

Marsruudi koostas Mart Suursu, kes vastutab ka selle lõpptulemuse eest, kuigi rajamasina rooli keeramise usaldab kolleegile. “Minu ülesanne on vaadata, kust täpselt maratoni- ja poolmaratoni rajad kulgevad ning need siis vastavalt maha märkida. Tänavu saadame maratonidistantsi valinud rahvasportlased looduslikult mitmekesisele 14 km pikkusele ringile, mis on korralikult markeeritud ja mida tuleb läbida kolmel korral,” avaldab Suursu.

Kui metsa vahel on rada nii lai kui maksimaalselt võimalik, siis põldudel on selle laiuseks vähemalt kuus meetrit. “Rajakatte paksus on momendil läbivalt pea 20 sentimeetrit, mõnel lõigul veidi vähem. Pikale distantsile tasub minna sõitu ja kohalikus looduspargis valitsevat talvevõlumaad nautima. Poolmaratonile minejatele tahan rõhutada, et rada kulgeb suuremalt jaolt põldudel, on pigem leebe iseloomuga ning kõigile jõukohane,” lisab Suursu.