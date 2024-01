Põhja prefektina alustab Ats Kübarsepp

„Tallinnas ja Harjumaal elab pool Eesti elanikkonnast ja õiguskord siin mõjutab kogu riiki. Sellepärast on võrdselt tähtis, et tagatud oleks turvalisus tänavatel ja kodudes kui ka võitlus raske ja organiseeritud kuritegevusega. Põhja prefektina pingutan selle nimel, et meeskonnal oleks parimad võimalused Harjumaa elanike ja külaliste turvalisuse eest seista,“ ütles Kübarsepp.