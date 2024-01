Suusatreenerid annavad nädala jooksul tasuta suusatunde

Tasuta suusatunnid on mõeldud lastele ja noortele, kes pole veel kunagi suusatanud, või täiskasvanutele, kelle viimased suusasõidud on jäänud aastate taha. Treeningud on peaaegu kõikides maakondades rohkem kui 40 suusarajal, mille eest kannavad iga päev hoolt Eesti terviseradade rajameistrid. Seitsme päeva jooksul jagab oma tarkusi ligi 50 treenerit, teiste hulgas endised suusatipud Kristina Šmigun-Vähi, Tatjana Mannima, Raul Olle, Peeter Kümmel, Anti Saarepuu, Kaili Ots ja Vahur Teppan.