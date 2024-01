Postimees kinnitab paberlehena ilmumise jätkamist

Priit Hõbemägi sõnul konkurendi uudis Postimehe plaane otseselt ei mõjuta. «Postimees on Eesti vanim, usaldusväärseim ja järjepidevalt ilmuv päevaleht ja tänagi kvaliteetlehtedest suurim,» ütles Priit Hõbemägi. «166 aastat tagasi asutatud Postimees on alati olnud Eesti ühiskonna ja oma lugejate teenistuses. Postimehe eesmärk on olla selline väljaanne, mille lugejad saavad olla kindlad, et kõik Eestis ja maailmas olulised teemad ja uudised tuuakse iga päev nendeni.»