Paides alustab sügisel tegevust jalgpalliakadeemia

Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams selgitas, et jalgpalliakadeemia idee pole sündinud üleöö. «Teemat on arendatud juba üle viie aasta ja selle käigus on olnud kohtumisi nii Paide gümnaasiumi kui ka Järvamaa kutsehariduskeskusega,» lausus ta.

Kams ütles, et eeltööd tehes on ta klubi noortetöö juhi Margus Lutsu ja tegevjuht Jaanus Pruuliga külastanud Euroopas mitut jalgpalliakadeemiat. «Tutvusime samasuguste õppe- ja spordiasutustega Põhja-Iirimaal ning mina käisin ka Saksamaal München Bayerni jalgpalliakadeemias. Viimane on küll Euroopa ühe tippklubi kasvulava, kuid sealtki on meil palju õppida,» selgitas ta.