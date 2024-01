Uus Toyota GR Yaris tegi maailmadebüüdi

Peamiste uuenduste hulka kuuluvad kolmesilindrilise turbomootori edasiarendus, mis pakub veelgi rohkem võimsust ning suuremat pöördemomenti ja kaheksakäiguline GAZOO Racing Direct automaatkäigukast, mis on loodud võistlusautole omaseks kiireks käiguvahetuseks.

GR Yarise šassiid on veelgi tugevdatud ning salongis on muudetud armatuurlaua paigutust ja juhi sõiduasendit, et lisada veelgi sportauto tunnetust. Parema juhitavuse ja suurema jõudluse tagamiseks on samuti muudetud auto vedrustust ja tugevdatud esimeste amortisaatorite kinnitusi.

Uus GR Yaris jõuab Eestisse alates 2024. aasta sügisest.

Rohkem võimsust, rohkem pöördemomenti, rohkem kontrolli

Juba praegusel GR Yarisel on maailma võimsam kolmesilindriline mootor. Nüüd suudab see veelgi rohkem – võimsust on suurendatud 19 DIN hj võrra ning juht saab kasutada täiendavalt 30 Nm pöördemomenti ehk siis maksimaalsed näitajad tõusid 280 DIN hj ja 390 Nm-ni.

Mootori võimsuse kasvades on samaaegselt tehtud samme selle vastupidavuse tagamiseks. Mootori võimekust on katsetatud Jaapani autoralli meistrivõistlusel ning Jaapani kestvussõidu sarjas.

Uut mudelit pakutakse ainult „Circuit“-versioonis, mis sisaldab jahutuspaketti. Selles on lisaradiaator, et parandada mootori jahutust täisgaasiga sõites, samuti on muudetud õhu sisselaskeava ning lisatud vahejahuti pihusti.

GAZOO Racing Direct automaatkast toob ülikiire käiguvahetuse