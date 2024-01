Kõik, mida peaksid teadma kodulaenu omafinantseeringust

Eesti Panga regulatsiooni kohaselt on kodu ostmisel või ehitamisel eluasemelaenuga kohustuslik vähemalt 15% suurune omafinantseering, mis tähendab kindlat rahalist sissemakset. KredExi käenduse kaasamisel on omafinantseeringut võimalik vähendada 10%ni. Piisava lisatagatise olemasolul võib kodulaenu taotleda ka omafinantseeringuta.

Tasub tähele panna, et omafinantseeringu täpne summa sõltub ostetava vara liigist, seisukorrast ja asukohast. “Uue korteri ostul algab omafinantseeringu nõue 15%-st, vanemate varade ja majade puhul on see suurem, jäädes reeglina 20-30% juurde,” selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel ja lisab, et omafinantseeringu nõue võib suureneda, kui maksevõime ei võimalda soovitud laenusummat väljastada.

Omafinantseeringu kogumine võib paljudele suureks väljakutseks osutuda, mistõttu on KredExi käendused juba paar aastakümmet kodu soetamist toetanud. KredExi eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Seda saavad kasutada energiatõhusa eluaseme ostjad või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijad, noored pered, paljulapselised pered, kuni 35-aastased spetsialistid ja Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid. Oluline on teada, et Kredexi käendust saab kasutada juhul kui laenusaajale ei kuulu teist eluaset või ta on seda müümas 12 kuu jookusul. Kui laenu võetakse kahekesi, siis ei või laenutaolejatel olla teist ühist eluaset, küll aga võib olla mõlemale eraldi kuuluv kinnisvara.