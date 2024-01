Streigi ajal on toitlustus tagatud koolides, mis jäävad lastele avatuks

Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode sõnul tekitab kõige enam probleeme see, et ettevõte peab koolidega iga streigipäeva ja klassi kohta eraldi läbirääkimisi pidama, et teada kui palju lapsi sööma tuleb.

Kuna osad koolid kuuluvad riigile ja osad kohalikele omavalitsustele, siis riik ei saa sundida kohalikke omavalitsusi järgima suuniseid, kuidas teenused peavad koolistreigi puhul olema tagatud. On küll öelnud, et toitlustus peab olema tagatud, kuid ei riik saa ette kirjutada, et koolid peavad olema avatud ja lapsed peavad olema koolis. Ka koolide siseselt võivad klassid käituda erinevalt. Näiteks ka koduõppel olevad lapsed võivad kooli sööma tulla.

“See paneb meid olukorda, kus peame läbirääkimisi pidama 85 kooliga üle Eesti ning samuti kümnete koostööpartneritega, kes varustavad meid igapäevaselt toorainega. Selle logistilise ülesande tulemusena tuleb igale koolile töötada välja lindividuaalne lahendus,” rääkis Lode. “Selleks, et täita lepinguid, on meil vaja arvestada tooraine ettetellimisega. Tegemist on kiiresti rikneva toiduga ning kui me tellime seda liiga palju, siis on oht, et see läheb raisku. Kui tellime aga liiga vähe, jäävad lapsed söömata.”

Lode sõnul on toitlustajal vaja teada, kas kool jääb avatuks ja kui palju lapsi igal streigipäeval kooli plaanib tulla. “Seda esimesel võimalusel aga hiljemalt 5 päeva ette, et tooraine kogused ja tarned õigeks ajaks kohale jõuaksid. Kui info kooli tulevate laste arvu kohta saabub meile eelmisel õhtul, siis on kahjuks keeruline reageerida ja teenust kvaliteetselt tagada,” ütles Lode.

Tema sõnul on see kõikidele haridusasutuste toitlustusettevõtetele ja tooraine tarnijatele päris korralik halduskoormus, millele streigikorraldaja tõenäoliselt mõelnud ei ole. “Samas teame, et paljudele lastele on koolilõuna ainus soe toit päevas ja ma usun, et selle nimel tasub pingutada, et vaatamata õpetajate streigile, on lastel kõhud täis,” rääkis Lode.

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 85 koolis üle Eesti.