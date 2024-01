Euroala rahandusministrid toetavad 2024. aastal piiravamat eelarvepoliitikat

„Nende riikide puhul, mille võlatase on üle 60% SKPst, hakkab Euroopa Komisjon ka jõulisemalt sekkuma. Meie oleme sellest piirist küll üsna kaugel, kuid siiski peame vaatama oma kulude ja tulude suhte kriitiliselt üle. Lisaks näevad eelarvereeglid ette maksimaalse eelarvepuudujäägi, mis jääb meil sel aastal napilt alla lubatud kolme protsendi piiri ehk on 2,9 protsenti. See tähendab, et kulud on meil liiga kõrged ning eelarvepuudujääki tuleb kontrolli all hoida ja vähendada, et meie laenukoormus kiires tempos kõrgustesse ei tõuseks,“ selgitas Võrklaev.