Eesti Linnade ja Valdade Liit: tulubaasi ümberjagamine ei tõsta kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste kvaliteeti

„Kohalike omavalitsuste rahastamise muudatused peaksid põhinema eeldusel, et omavalitsuste finantsolukord muudatuste mõjul ei halveneks, sest ühegi teenuse osutamise kohustust omavalitsustelt ära ei võeta. Aasta alguses jõustunud seadusemuudatused vähendavad omavalitsuste tulusid ca 7 miljoni euro ulatuses, samas suureneb ainuüksi käibemaksukulu arvestuslikult 16 miljonit eurot, millele lisandub õpetaja alampalga suurenemisega seotud surve alushariduse, tugispetsialistide ja huvihariduse tööjõukuludele. Samas ei ole teada tegelik mõju omavalitsuste eelarvetele 2024. aastal seoses üldhooldusreformi läbiviimisega,“ kommenteerib Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart. Liidu juhatuse vastuskirjas nenditakse, et nii olulist tulubaasireformi ei tohiks teha kiirustades olukorras, kus majandus on languses, sisenõudlus väheneb ja töötuse määr on jätkuvas tõusutrendis. Sellises situatsioonis on eriti oluline teostada põhjalik mõjuanalüüs, mis muuhulgas arvestaks demograafilise struktuuri muudatustega ja peegeldaks reformi tegelikke mõjusid üle-eestiliselt.

„Meid teeb murelikuks, et kavandatavate muudatustega riigi poolt edukamateks peetavate omavalitsuste tulubaasi vähendatakse ja halvendades sellega nende poolt osutatavate teenuste tagamist ja kvaliteeti, arvestamata hüppeliselt kasvavaid kulusid,“ lisas liidu esimees.

Liidu juhatus juhib tähelepanu, et maksusüsteemi ja kohalike omavalitsuste tulubaasi kavandatud muudatused ei vasta täna riigis võimu teostava võimuliidu koalitsioonilepingule, mille kohaselt „suurendatakse kohalike omavalitsuste tulubaasi“. Praeguses julgeolekuolukorras on riigikaitse ilmselge prioriteet. Juhatus toetab seda ja sellesse panustamist ning täiendab, et liidu arvates on kohalike omavalitsuste heaolu ja stabiilsus samuti riigi julgeoleku küsimus: elujõulised kohalikud omavalitsused on alus julgeolekule, turvalisusele, riigikaitsele. See on riigikaitsepoliitika osa ja riik peab siin leidma täiendavad vahendid omavalitsuste tugevdamiseks, mitte tegelema vahendite ümberjagamisega.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus tunnustab regionaalministri soovi algatada kohalike omavalitsuste tulubaasi mudeli muutmist selliselt, et arvestatakse omavalitsuste regionaalset eripära ja demograafilist situatsiooni. Liidu juhatus on korduvalt riigieelarve läbirääkimiste raames tõstatanud vajadust kohalike omavalitsuste rahastamise süsteemi ümbervaatamiseks ja ajakohastamiseks, arvestades finantsautonoomia põhimõtteid. Paraku ei ole need ettepanekud leidnud arvestamist Vabariigi Valitsuse läbirääkimiste delegatsiooni poolt.

„On oluline juhtida tähelepanu ka sellele, et kavandatav reform võib riivata kohaliku omavalitsuse finantsgarantii põhimõtet, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses, sealjuures arvestades juba omavalitsustele üle antud kohustusi,“ sõnas liidu aseesimees, Tartu linnapea Urmas Klaas.