Veel mitmed kodud saavad riigi raha toel tuleohutumaks

„Päästeameti statistika ja kogemus näitavad, et vajadus kodude tuleohutuse parandamise järele on suur. Tulekahjude tekkepõhjusi analüüsides näeme, et enim eluhoonepõlenguid saab alguse rikkis elektriseadmetest ja -süsteemidest, hooletust suitsetamisest ning õnnetustest lahtise tulega. Paljudel juhtudel on ohuallikaks korralikult hooldamata küttesüsteem,“ ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg. „Projekti käigus tehti korda 130 kodu elektrisüsteemid, keskmine tööde maksumus oli 3671 eurot. 288 kodus on projekti tulemusena korras küttesüsteemid, keskmine tööde maksumus oli 4703 eurot. Projekti raames paigaldati ka suitsu- ja vingugaasiandureid, pliidivalvureid, kuulmispuudega inimesele sobivaid andureid, gaasiseadmeid ja tulekustutustekke,“ lisab Kurg.