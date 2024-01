Jalgpalliturniir tähistab juubelit

„Tänase seisuga on turniirile kirja pannud kaheksa võistkonda ja mängitakse kahes alagrupis. Turniiri algus Türi Konesko spordihoones on laupäeval kell 10. Kõik Ganvixi fännid ja jalgpallisõbrad on oodatud kaasa elama. Külaliste tarbeks on kohal ka toitlustaja, kes pakub Tuneesia rahvuslikust köögist pärinevaid toite," lisas Gansen.