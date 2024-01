“Ma armastan aidata” keskkonnas annetati eelmisel aastal üle 350 000 euro, keskmine annetus kasvas 44 euroni

“Annetuskeskkonna eelmise aasta tulemused näitavad, et aasta varem kõigi aegade rekordeid püstitanud annetamisaktiivsus on vaibunud,” ütles “Ma armastan aidata” keskkonna eestvedaja, Heateo Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Katrin Arvisto. “Kuna keskkonda kuulub küllalt esinduslik valik Eestis annetusi koguvatest organisatsioonidest, kõnelevad nende tulemused olukorrast annetamismaastikul laiemalt.”

Annetuste kahanemise taga on eeskätt annetajate arvu vähenemine. Kui 2022. aastal tehti keskkonna kaudu üle 16 000 annetuse, siis eelmisel aastal oli annetamiskordi poole vähem. “Seda suurem on heameel selle üle, et ühekordsete annetuste summad on pisut kasvanud. Keskmine annetus oli eelmisel aastal 44 eurot,” märkis Katrin Arvisto.