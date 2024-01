Ametiühingud toetavad õpetajate streigiplaani

Ametiühingute Keskliidu juht Kaia Vask viitab ametiühingute solidaarsusele streikimist plaanivate õpetajatega. “Töötajate ja ametiühingute ühtsus tugevdab haridustöötajate positsiooni palgaläbirääkimistel ning näitab valitsusele ja kohalikele omavalitsustele, et õpetajate palgatõusu nõue on laiapõhise toetusega ühiskondlik küsimus, mis vajab kiiret lahendust,” on Vask Haridustöötajate Liidu nõudmiste osas kindlal seisukohal.

Avaldus on solidaarsussõnum haridusvaldkonna töötajate vajadustega arvestamiseks, millega ametiühingud kutsuvad valitsust ja kohalikke omavalitsusi lahendama kiiresti praegust õpetajate palgaküsimust. Samas kutsume üles ka lapsevanemaid suhtuma streikivatesse õpetajatesse mõistvalt, sest oma tänase tegevusega õpetavad nad õpilastele uut ühiskondlikku narratiivi, mis on nagu praktiline ühiskonnaõpetuse tund.

"Ametiühingud toetavad üheskoos õpetajate õiglast palganõuet. Haridustöötajad mängivad ühiskonnas hindamatut rolli ja nende panus väärib välja teenitud tasustamist," ütles Ametiühingute Keskliidu juht Kaia Vask. “Palgaebavõrdsus on muutunud ühiskonnas murettekitavaks probleemiks ning sellele tuleb leida kiire ja kestev lahendus. Teiste ametiühingute toetus Haridustöötajate Liidu algatusele tugevdab ühtset seisukohta ja näitab, et õpetajate õiglase palganõude täitmine on ühine prioriteet.”

Haridustöötajate Liidu streigiplaani toetamiseks on mitu põhjust. Õiglane tasustamine peegeldab õpetajate märkimisväärset panust noorte mõtlemise kujundamisse ja ühiskonna arengusse ning ametiühingud rõhutavad ka vajadust vähendada haridusvaldkonna madalat palgataset võrreldes teiste sarnaste nõuetega erialadega. Konkurentsivõimeline palk on vajalik, et hoida ja tuua kooli tööle kõrge kvalifikatsiooniga haridustöötajad. Õpetajatele on küll tagatud stabiilne sissetulek, kuid elu näitab, et see pole piisav.