President Karis algatab koolinoorte kirja- ja mõttetalgud „Kas ma Eestit unes nägin?“

Kui Juhan Liiv samanimelise luuletuse 1895. aastal kirjutas, võis Eestist tõesti ainult und näha. See oli miski, millest vaid väga salamisi unistada võidi, sest ühele vasttärganud rahvale oli oma riik veel midagi kujuteldamatut. Ometi vaid paar aastakümmet hiljem ta sündis.

Kui tänane noor Eestit unes näeks, siis mida ta näeks või näha tahaks? Milline see Eesti oleks? Mõni võib seal näha mineviku kuma, mõni oleviku peegeldust. Keegi kujutleb hoopis tuleviku Eestit. Või meenuvad seigad äsja möödunud päevast, mis oli võrratu või milles mõni asi oleks võinud teisiti olla. Mõni näeb und täis lootust ja ilu, mõni aga oma või sõbra isiklikke muresid. Mõni näeb oma esivanemaid, mõni oma järeltulijaid. Mõni ennast kusagil Eestimaal, teine pisut Eestimaad kusagil enda sees.

Iga noor saab näha oma unes seda, mis tal sügaval sisimas hingel on. Ja vahel saab unes näha seda, mida ilmsi ehk kellelegi rääkida ei tihka.

