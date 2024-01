Enefiti uus paketivalik võimaldab elektriarvet täpselt prognoosida

Enefiti juhatuse liikme Deepak Ahluwalia sõnul sündis uute paketikuvade loomine mahuka arenduse tulemusel, mille eesmärk oli kliendi elu lihtsamaks teha. Suurele hulgale klientide soovidele on uues lahenduses vastu tuldud.

„Elektripaketi valikust sõltub oluline osa inimeste igakuistest väljaminekutest, mistõttu tuleb see valik teha nutikalt ja reaalset kulu silmas pidades, et arvet saades ei tekiks ebameeldivaid üllatusi,“ ütles Ahluwalia. „Enefit töötas uue paketivaliku välja koostöös klientidega, kaasates neid arenduse erinevatesse etappidesse ja testidesse. Seetõttu olen kindel, et uue, lihtsama ja kliendikesksema ilme saanud lahendus aitab teha inimestel paremaid valikuid.“