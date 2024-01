Eistvere kurgid kosuvad nüüd suuremal pinnal

Kulub veel paar kuud, enne kui taimed on visanud nii palju pikkust, et suudavad ka vilju kandma hakata.

On juba tavaks saanud, et kui väljas on veel sügav talv ja tuisuilm, algab aasta esimestel nädalatel Eistvere aiandis suur külvitöö. Nii oli see ka tänavu: turbamulda on pistetud mitu tuhat kurgiseemet.