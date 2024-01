Järvamaa toitlustusmaastikul on saanud üsna tavapäraseks, et pärast töörohket jõuluaega ja aastavahetuse pidustusi võtavad toidukohad pisukese puhkuse, et jõudu koguda.

Enamasti on see tingitus sellest, et aasta algus ongi söögikohtades vaiksem ning sööjaid käib vähem. Et kulusid kokku hoida ja mitte asjatult passida, ongi mitmed söögikohad tavapäraselt jaanuaris ja veebruaris suletud.