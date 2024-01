Mõjukaim üritus toob maakonda kümneid tuhandeid inimesi

Türi lillelaata on alates 1978. aastast korraldanud Türi aianduse ja mesinduse selts. Seltsi praegune juht Pille Marrandi ütleb, et nad on üritust teinud vaikselt ja selle suurust rõhutamata. «Mõneti on see meile tavapärane, et arvestame kolme päeva jooksul keskmiselt 40 000 külastajaga,» lausub ta. «Kui mõelda laiemalt, siis sellist rahvahulka ei teeninda Järvamaal ükski teine üritus.»