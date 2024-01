Ka tänavu tõuseb see kolmik poodiumile, kuid kohad on vahetuses. Kõige mõjukamaks järvalaseks peetakse praegu Jaanus Murakat, kes möödunud aastal oli teisel kohal. Pipi-Liis Siemann on aastaga tõusnud kolmandalt kohalt teiseks ja möödunud aasta mõjukaim Lauri Läänemets on langenud kolmandaks.