JÄRVAMAA MEHE NÄGEMUS PEREELUST ⟩ Naist võib kägistada, tõugata, rusikaga peksta, juustest tirida, taburetiga lüüa ja noaga ähvardada

Tehti kindlaks, et mullu septembri lõpus tekkis mehel köögis tekkis tal sõnaline tüli kannatanuga, mille käigus alkoholijoobes mees tõukas teist inimest selga, tõukamise tagajärjel komistas too vastu külmkappi. Seejärel lõi mees ühel korral rusikaga vastu parema käe õlga ja ühel korral vastu paremat põske, mille tagajärjel tekitas kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustuse – turse parempoolse silma all, valulikkus ja verevalum paremal õlaliigesel.