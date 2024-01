Paides ettevõtte Eesti Pagar juures on heisatud Ukraina lipp.

Berliinis algaval maailma suurimal põllumajandus- ja toidumessil Internationale Grüne Woche on Eesti stend inspireeritud puhtast loodusest ja metsasaadustest, sellest lähtuvalt on valitud toodete sortiment. Eesti stendi külastusest on teatanud ka kõrged Saksa riigitegelased.