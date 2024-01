Jäätmejaama töö taastus täismahus

Jaama haldab nüüd Türi Haldus. Eelmisel nädalal ütles Halduse juht Elari Hiis Järva Teatajale, et töö taastub jäätmejaamas täielikult siis, kui käes on keskkonnaametis veel menetluses olev jäätmeluba. Kuni luba polnud, võttis jäätmejaam vastu üksnes pakendeid ja vanapaberit. Selline lahendus põhjustas inimestele kahtlemata küll mõningast ebamugavust, ent ettevõte lootis inimeste mõistvale suhtumisele.

Samas märkis Hiis veel ka, et jaama edas­pidistesse plaanidesse kuulub muuhulgas ka avamisaegade osaline muutmine. «Meil on plaanis hoida jaam avatuna pikemalt, et inimestel oleks võimalus käia siin näiteks pärast tööd või miks mitte ka hommikul enne tööleminekut jäätmed ära tuua,» lausus ta. Praegu on Türi jäätmejaam avatud talvise graafiku alusel neljapäevast reedeni kell 13–18 ja laupäevast pühapäevani kell 11–14.