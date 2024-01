Lätis toimuval rallil näeme ka Järvamaa sõitjaid

Aluksnest rääkides, siis talverallid on alati olnud minu kõige suurem hirm ja pole end nendes oludes kunagi mugavalt tundnud. Kuna ma Škodaga pole talvel sõitnud, siis ootan huviga. Fordiga ma ei tundnud end talve tingimustes kindlalt ja möödunud aastal Volkswageniga sõites juhtus õnnetus. Saan ralli eel teha testi, kuhu kaasan ka abijõude, et koos mõeldes leida mulle parim seadistus eesootavaks hooaja avaetapiks. Aluksnes olen varasemalt kahel korral võistelnud. Korraldajate poolt jagatud sisevideoid vaadates tundub, et ees on ootamas heades talveoludes kiired ja looklevad teed,“ võttis Koik eelseisva etapi eelsed mõtted kokku.