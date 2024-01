Kõige rohkem kodusid tehti korda Pärnumaal, kus uuendati kütte- ja elektrisüsteeme 30 kodus. Raplamaal said korda 13, Saaremaal 11 ja Järvamaal seitse kodu. Läänemaa kodudest said ohutumad kütteseadmed kuus ning Hiiumaal kolm majapidamist.

Lääne päästekeskuse ennetuspartneri Terje Partsioja sõnul sai nii suur hulk kodusid korda ainult tänu kohalike omavalitsuste suurele toele. „Projekti toetuse saamise eeldus on omafinantseeringu olemasolu ning siin asuvadki omavalitsused appi, panustades oma elanike kodude kordategemisse. On omavalitsusi, mis läbi aastate on olnud väga suured panustajad, ja ka neid, kes õla alla pannud minimaalselt."