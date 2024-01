PILDID ⟩ Menukas rahvatantsurühm tõi lavale ja saali sadu Järvamaa inimesi

Rahvatantsurühm Loomisel loodi 2012. aasta oktoobris tollase Paide kultuurikeskuse segarühmana, juhendajateks kogenud rahvatantsujuht Marika Kuusik ja tema õpilane Kätlin Merisalu. Esimesele kohtumisele tuli neli naist ja üks mees. Edasi hakati infot tantsurühmast jagama sotsiaalmeedias ja suuliselt ka oma tuttavatele. Algusaastast tänaseni tantsib rühmas 12 tantsijat, täiesti uusi, alles sügisel liitunuid, on kolm. 11 aasta jooksul on rühmas tantsinud umbes 35 inimest, kes pikemat, kes lühemat aega, kes ainult meeste- või naistetantsupeo raames. Alates 2016. aasta algusest jätkab Loomisel juhendajana Kätlin Merisalu. Oma tuleristsed sai Loomisel 2013. aasta aprillis Paides toimunud Jüripäeval ja samal kevadel Türi staadionil toimunud Järvamaa tantsupeol. Sealt alates on rühm osalenud kõikidel Järvamaa laulu- ja tantsupidudel, kahel üldtantsupeol, noorte tantsupeol pererühmana, meeste tantsupeol, naiste tantsupeol, lisaks välisfestivalid Kreekas, Horvaatias ja Montenegros. 11 aastat on rühma liitnud pereks, mis on läbi käinud tulest ja veest, põrunud, ebaõnnestunud, elanud üle rõõmsaid hetki ja ka väga kurbi, olnud eeskujuks noorematele tantsijatele ja teistele kollektiividele oma kokkuhoidmise ja ettevõtlikkusega.

2017. aastal valmis Loomisel rühmale loodud Kätlin Merisalu tants „Teineteisele“, millega jõuti uute tantsude konkursil finaali. Rühm sai kiitust paaridevahelise suhtluse eest, märgati tantsijate ühtset liikumist ja kehakeelt. Ka tantsuks valitud muusika üks autoritest, Tanel Padar, kiitis Kätlini Merisalu loole loodud liikumise eest.

Lisaks erinevatele ülesastumistele välisfestivalidel, maakonna laulu- ja tantsupidudel, jõulufolkidel, rahvatantsupäevadel, jüripäevadel, jaanipäevadel ja teistel koosviibimistel, on Loomisel andnud oma panuse ka kogukonna heaks. Neli aastat on rahvatantsurühm andnud panuse südamekuu ürituste sarja, korraldades keskmiselt 60 osalejaga rahvamatka Paide linna matkarajal. Igal aastal enne matka teeb tantsurühm matkaraja kontroll-läbimise ning on vajadusel rada korrastanud ja sildu parandanud.

Tantsurühm lööb aktiivselt kaasa rahvaspordisündmustel, näiteks Jüriöö teatejooks ja jüriöö matk/jooks Kirnast Paidesse ja propageerib liikumisüritustel osalemist.Oluline on ka panustada traditsioonide hoidmisse ja rahvakultuuri edendamisse, mistõttu oleme esinenud Paide linna ning erinevatel Järvamaa sündmustel, näiteks Jõulukroon, Vabariigi aastapäev, EV100 jne.

2013 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Ajaring-Aastaring"

2014 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Südamehelinad";

2014 a XIX üldtantsupidu "Aja puudutud. Puudutuse aeg";

2015 aastal korraldasime Järvamaa rahvarantsupäeva Paide Kultuurikeskuses;

2015 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Ringmäng" Türil;

2015 aastal välisfestival Kreekas;

2016 aasta algas Ullo Toomi tantsupäevaga;

2016 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Mis sa nüid teed?" - Paides;

2016 aastal välisfestival Horvaatias;

2017 aastal saime uute tantsude konkurssil finaali tantsuga "Teineteisele";

2017 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Mulle jääd, Järvamaa" Türil;

2017 aastal välisfestival Montenegros;

2018 aastal Loomisel rühma heategevuslik sünnipäevakontsert "Meie oma lugu";

2018 aastal saavutasime Paide linna ettevõtluskonkursil kategoorias "Ettevõtlik tegu 2018" tunnustuse oma viienda sünnipäeva heategevusliku tantsuetenduse korraldamise eest, millega kogusime Vähiravifond "Kingitud Elu" toetuseks raha, et rahastada oma tantsurühmakaaslase vähiravi;

2018 aastal Järvamaa Laulu- ja tantsupidu "Oleks minu olemine" Paides;

2019 aastal pälvisime Järvamaa parima kollektiivi tiitli ja saime istutada oma puu Järvamaa kultuurihiide;

2019 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Ma mõtlen, et ..." Türil;

2019 XX üldtantsupidu "Minu arm";

2022 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Aeg- ajalt tuleb küsida..." Koerus;

2022 aastal III Eesti Naiste Tantsupidu "PereLugu";

2022 aastal IV Meeste Tantsupidu "4 Venda";

2023 aastal Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Hingesugulane" Paides, mille idee autoritest ja pealavastajatest oli meie juhendaja Kätlin Merisalu ning endine juhendaja Marika Kuusik;

2023 XIII noortetantsupidu "Sillad";

2023 sügisest valmistume etenduseks "Linnamäng" ja 2025 aasta XXI üldtantsupeoks