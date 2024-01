Linnameeskond: Kummardus Paide linnajuhtidele!

Riigipoolne toetus Paide jalgpallihallile on 2,5 miljonit eurot. Kuna halli kogumaksumuseks on 3,6 miljonit eurot, tuli projekti õnnestumiseks linnal varasemalt paika pandud poolemiljonilist toetust suurendada.

Paide Linnameeskonnal on väga hea meel, et Paide linna jaoks on oluline parandada eelkõige noortele mõeldud sportimistingimusi ning see otsus annab ka teistele spordialadele vabanevate saaliaegade arvelt rohkem võimalusi tegutsemiseks.