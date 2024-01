Järvamaa innovatsioonikeskus toetust ei pälvinud

Toetust saav projekt “Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator 2024-2026” on kolme maakonna - Järva, Jõgeva, Viljandi - koostööprojekt, mis võimaldab suurendada koostöövõrgustikuna ettevõtlusaktiivsust ja –teadlikkust Kesk-Eestis. Projekti käigus aidatakse arendada ja uuendada ärimudeleid, toetatakse tootearendustegevust, soodustatakse ettevõtluse arendustegevusi, leitakse koostööpartnereid jne. Inkubaatori põhiprogrammis pakuvad mentorid ettevõtjale personaalset tuge, tippspetsialistidelt saab kuni 5 tundi nõustamist aastas, toimub võrgustikupõhine suhtlemine ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ning tippspetsialistide vahel. Kõik toimub põhimõtte nimel, et ükski küsimus ei tohi jääda vastuseta. Inkubatsiooni tulnud ettevõtja läbib programmi, mis pakub koolitusi, töötubasid, konverentse ja võimalust osaleda rahvusvahelistel sündmustel. Programmi läbimise tulemusena on valminud realistlik äriplaan, finantsprognoos, uuenduslik toode või teenus.