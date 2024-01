Eesti kunstimuuseumi peadirektori Sirje Helme sõnul on muuseum ka haridusasutus ja õpetajate toetamine on tähtis. „Kunstimuuseumil on alati olnud hea koostöö õpetajatega. Me hindame õpetajate tööd ja teame väga hästi, mida see tähendab kujunevale põlvkonnale. Hea haridusega noortest kasvab meie tulevane publik. Juba ammu pole küsimus enam õpetajate palgatõusus, vaid terve haridussüsteemi toimimises ja õpetajate väärikuses,“ ütles Helme.