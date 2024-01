Kahemeetrine võõrleegionär sillutab Horvaatias teed tulevikku

Sten Perillus (23) selgitas, et Horvaatiasse mineku otsust teha oli tal suvel täpselt 24 tundi. «Õnneks olin teadlik, et võimalus võib esile kerkida, ning jõudsin oma sloveenlasest agendi ja eelmise treeneri Oliver Lüütsepa abil taustauuringuid teha,» selgitas ta. «Väike hirm oli ikkagi, et äkki pistetakase kuhugi ühiselamu konkusse elama, ehkki kokkulepped olid teistsugused. Olin kuulnud sellistest asjadest hirmujutte.»