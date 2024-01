Autopesula valmimist takistavad külmad ilmad

Osaühingu Aqua Pesulad esindaja Ivo Ree, kes on muuhulgas Paidesse kerkiva täisautomaatse pesulajaama projektijuht, on Järva Teatajale öelnud, et täisutomaatne pesuseade on tellitud Itaaliast ühelt Euroopa suurimalt autopesulate tootjalt. «Need, kes harjadega autot pesta ei taha, saavad automaatpesulas kasutada ka ainult survepesu võimalust pesuaine ja surveveega.