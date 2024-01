Homme südaöösel väljub Türilt viimane buss, mis sõidutab inimesed Paidesse tasuta. Sellega on tasuta sõit maakonnaliinide bussides lõppenud.

Esmaspäevast on tasuta bussisõit maakonnaliinidel küll läbi, kuid endiselt kehtib see laste, eakate, puudega inimeste ja Ukraina sõjapõgenike kohta. Tööealistele inimestele tähendab muudatus seda, et nüüd tuleb bussisõidule kulutada kuus kuni 25 eurot.